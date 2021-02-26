اختبارات الرائحة المنزلية يمكنها المساعدة فى الكشف عن فيروس كورونا

كتبت إيناس البنا

من أبرز أعراض فيروس كورونا نقص حاسة الشم أو فقدان الشم، ونقص حاسة الشم هو فقدان جزئي للرائحة، اما فقدان حاسة الشم فهو الفقد الكامل للرائحة، إلى جانب فقدان حاسة الشم ، هناك فقدان حاسة التذوق، والحمى، والسعال، والصداع، وصعوبة التنفس، ومع ارتفاع عدد الحالات على مستوى العالم، من المهم إيجاد اختبارات فحص سهلة وفعالة من حيث التكلفة وسريعة.

وفي الدراسة التي نُشرت على موقعmedRxiv ، طور باحثون أداة جديدة للمساعدة في اكتشاف عدوى كورونا، حيث طور الفريق واختبر أداة في الوقت الفعلي لقياس ضعف الإدراك الشمي من خلال مطالبة المشاركين بشم الروائح المنزلية.



اختبارات منزلية للشم

وظهرت جائحة كورونا لأول مرة في مدينة ووهان بالصين في ديسمبر 2019. ومنذ ذلك الحين ، انتشر الفيروس في 192 دولة ومنطقة ، وأصاب أكثر من 112.22 مليون حالة على مستوى العالم.

وخلال الأشهر القليلة الأولى من الجائحة، تضمنت العلامات والأعراض الشائعة المبلغ عنها الحمى والسعال وصعوبة التنفس، وعندما انتشر الفيروس إلى عدد أكبر من الناس، تم الإبلاغ عن أعراض أخرى، بما في ذلك فقدان التذوق ، وفقدان الرائحة ، والإسهال ، والصداع ، وآلام الجسم ، من بين أمور أخرى.

ولا يزال من غير الواضح كيف يمكن أن يتسبب فيروس كورونا في فقدان حاسة الشم، ولكن أظهرت بعض الأدلة أنه يرتبط ببروتين يسمى الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) ، والذي يوجد بكثرة في الأنف والفم.

وطور الباحثون أداة عبر الإنترنت حيث اختار كل مشارك 5 من 71 رائحة منزلية، شموا وصنفوا كل منها، ثم أجاب المشاركون على استبيان شائع للتحقق من أعراض كورونا ، حيث أبلغوا عن السعال والحمى وفقدان الرائحة وفقدان التذوق.

وجمع الباحثون بيانات من أكثر من 12000 مشارك من 134 دولة، ومن بين هؤلاء ، أبلغ 348 مشاركًا عن نتائج اختبار إيجابية لاختبارات كورونا.

وتؤكد نتائج الدراسة أن اختبار حاسة الشم يمكن أن يكون أداة ممتازة لمراقبة الحدود للتمييز بين الأشخاص الذين يحملون العدوى.