اليوم السابع
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الجمعة، 26 فبراير 2021 07:09 ص
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إيطاليا تسجل 19886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة، 26 فبراير 2021 07:00 ص
إيطاليا تسجل 19886 إصابة جديدة بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
كتب وكالات

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سجلت إيطاليا 19886 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 308 حالات وفاة، وأشارت وزارة الصحة الإيطالية فى بيان لها إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس بلغ 2,868,435 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات فى البلاد 96974، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

 


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