إيطاليا تسجل 19886 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتب وكالات

سجلت إيطاليا 19886 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 308 حالات وفاة، وأشارت وزارة الصحة الإيطالية فى بيان لها إلى أن العدد الإجمالى للإصابات بالفيروس بلغ 2,868,435 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات فى البلاد 96974، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".