اليوم السابع
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"إيده تتلف فى حرير" تشكيلى ببنها يصنع مجسمات حيوانات من الورق.. فيديو لايف

الجمعة، 26 فبراير 2021 11:54 م
"إيده تتلف فى حرير" تشكيلى ببنها يصنع مجسمات حيوانات من الورق.. فيديو لايف حمادة شطا مع أحد مجسمات الورق
القليوبية إبراهيم سالم

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا مع حمادة شطا أو كما يلقب بـ "نحات الورق"، شاب ثلاثينى من مدينة بنها بالقليوبية، اهتم بتحويل قصاصات الورق إلى مجسمات رائعة للحيوانات والطيور وكافة الأشكال بل وأبدع فيها، فالعاملون بهذا المجال فى مصر محدودون جدا، ويحتاج هذا المجال إلى إمكانيات للاستمرار فى فنه الراقى الذى يضم الكثير من النواحى الإبداعية والجمالية .

فى البداية قال حمادة شطا، فنان تشكيلى، ابن مدينة بنها بالقليوبية، إنه بدأ فى صناعة المجسمات من الورق الكرافت منذ صغره، فهو كان يعشق المجسمات لحظة أن تقع عليها عيناه، ليبدأ فى العمل على صناعة هذه المجسمات إلى جانب العمل على المشاركة فى الدورات التدريبية لإتقان صناعة هذه المجسمات من الورق منذ 10 سنوات، حيث حصل على دورة تدريبية "أون لاين" وحصل على شهادة دولية معتمدة.

وأضاف "شطا" لـ "اليوم السابع"، أنه فى 2018 بدأت الإنطلاقة الفعلية والمشاركة فى المعارض منها معارض "رؤى عربية" وهى معارض دولية تضم 10 دول منها المغرب وفرنسا والسعودية وروسيا والإمارات ومصر، مشيرا إلى أنه شارك بعمله فى أحد المعارض بفرنسا، وحصل على شهادة شكر على العمل والمشاركة، قائلا: "للأسف الوقت لم يحالفنى للمشاركة فى معرض روسيا لضيق الوقت"، موضحا أنه حصل على المركز السادس بين 160 فنان تشكيلى بمسابقة دولية بالمملكة العربية السعودية، كما حصل على 6 اوسكارات من معارض رؤي عربية.

وتابع الفنان التشكيلى، أنه أصبح متفردا بصناعة "الكرافت بيبر"، أن صناعة المجسم تبدأ من خلال التصميم "الباترون" من خلال اختيار المقاسات الخاصة به على جهاز الكمبيوتر، ثم طباعته بأحد ماكمينات الطباعة المتخصصة فى الطباعة على الورق "الكرافت"، ثم تبدأ مرحلة ثانية وهى تفريغ هذا التصميم باستخدام مقص خاص بذلك، موضحا أن أدواته بالورشة الصغيرة هى "المقص والسكين والغراء والأوراق".

الأوسكارات التى حصل عليها

الأوسكارات التى حصل عليها

 

الجوائز التى حصل عليها
الجوائز التى حصل عليها

 

أوسكارات المشاركة بالمعارض
أوسكارات المشاركة بالمعارض

 

بداية تصنيع الأسد من الورق
بداية تصنيع الأسد من الورق

 

جانب من العمل
جانب من العمل

 

حصان من الورق
حصان من الورق

 

رأس النمر
رأس النمر

 

رأس نمر تم صناعتها من الورق
رأس نمر تم صناعتها من الورق

 

زرافة من الورق
زرافة من الورق

 

صورة مع المسجد
صورة مع المسجد

 

فيل من الورق
فيل من الورق

 

فيل ورق
فيل ورق

 


اخبار القليوبية

كرافت بيبر

حماد شطا

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صناعة مجسمات من الورق

تصنيع المجسمات من الورق

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