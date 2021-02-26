إنهاء معاناة فتاة فوجئت بتغير حالتها الاجتماعية في سجلات الأحوال المدنية

الأقصر – أحمد مرعى

صرح اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية، أنه تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر، والخاصة بفحص شكاوى المواطنين وتقديم كافة سبل المساعدة المطلوبة لهم، تقدمت إحدى المواطنات بطلب، حيث إنها أثناء تغيير البطاقة الشخصية الخاصة بها فوجئت بتغيير الحالة الاجتماعية لها، وقامت بعرض الأمر عليه.

وعلى الفور استوضح محمد صحصاح رئيس مركز ومدينه البياضية، منها الأمر وتم عرض الفتاة على العميد محمد رشدى مدير إدارة الأحوال المدنية بالأقصر، وتم فحص الحالة الخاصة بها حيث تبين صحة طلبها، وعلى الفور قام بالتنسيق مع إدارة الأحوال المدنية بقنا لتغيير الحالة الاجتماعية للفتاة، وبالفعل تم التعديل لها وتم إستخرج بطاقة شخصية لها بالحالة الاجتماعية الصحيحة، وتقدمت الفتاة بالشكر لكل من ساعدها على سرعة تلبيه طلبها حيث أن الأمر كان قد تسبب لها فى حرج وسط الأهل.

وفى هذا الصدد تقدمت رئاسة مركز ومدينة البياضية بقيادة اللواء محمد صحصا، بالشكر إلى العميد محمد رشدى مدير إدارة الأحوال المدنية بالأقصر وجميع العاملين بالسجل المدني، على مجهوداتهم فى خدمة أهالى مدينة البياضية ومحافظه الأقصر.

وكان قد كرم وكيل الوزارة، محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، عدد من العاملين بالمركز التكنولوجى بالمدينة، وذلك نظراً لما قدموه من جهد والذى ظهر جلياً فى اعتماد وزارة المالية للدفع الإلكتروني لمدينة البياضية كأول مدينه فى محافظة الأقصر تحصل على الاعتماد، موضحاً أنه جاء هذا التكريم اثناء انعقاد المجلس التنفيذي للمدينة والمكرمين هم كل من: (محمد جميل مدير المركز - دعاء محمد وكيل المركز - إبراهيم عبد ربه عبد القادر وكيل المركز - سماح احمد الطاهر - نوبيه محمود على - منار حسين قناوى - شحات محمد - عبد الناصر عمر بشير - فتحيه ابراهيم عبد الحفيظ - وفاء على محمد)، موضحاً أنه كان الهدف من إنشاء المركز التكنولوجى هو دعم متخذ القرار بمعلومات آنية ودقيقة، والفصل بين مُقدم الخدمة وطالبها بما يكفل الشفافية ومكافحة الفساد، والحصول على خدمة متميزة وعاجلة لكافة الأنشطة وسرعة استرجاع المعلومات مع الدقة والسرية للبيانات.