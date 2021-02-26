إنشاء مركز متكامل فى كفر سعد لخدمة قرى مبادرة "حياة كريمة"

دمياط معتز الشربينى

تستعد مديرية التموين بدمياط بإشراف المحاسب على الغزاوى مدير عام التموين بدمياط لتنفيذ مبادرة حياة كريمة فى عدد من قرى كفر سعد التى تم ضمها للمبادرة.

وتهدف المديرية فى خطتها إلى توصيل الغاز الطبيعى إلى عدد من المخابز لإنتاج الخبز المدعوم لتوفير السوبر وذلك على نفقة الهيئة العامة للسلع الغذائية فى حوالى 43 مخبزا أغلبها بقرى كفر سعد ومن بينها 5حالات بانحاء أخرى بالمحافظة.

كما تهدف المديرية فى التوسع فى افتتاح فروع جمعيتى لخدمة أهالى القرى بالإضافة إلى إنشاء مركز خدمة متكاملة تخدم قرى كفر سعد فى المرحلة الأولى، وكذلك إنشاء مركز خدمة متكاملة فى مركز كفر البطيخ بالمرحلة الثانية.

يذكر أن مركز كفر سعد يضم 28 قرية من القرى التى تدخل مبادرة حياة كريمة بهدف تفدبم جدات لاهالى القرى المحرومة طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى.