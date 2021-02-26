إغلاق 7 مراكز للدروس الخصوصية بالسويس

السويس- سيد نون

شنت رئاسة حى السويس، حملة مكبرة اليوم، على مراكز الدروس الخصوصية وذلك تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء بحظر التجمعات واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

شارك فى الحملة المهندسه فاتن عبد الغنى، رئيس حى السويس محمد عبد الله سكرتير الحى و قوة أمنية من قسم شرطة السويس وقيادات الحى.

وأغلقت الحملة 7 من مراكز خاصة للدروس الخصوصية للطلاب بشارع الجيش بالسويس، وحررت محاضر لأصحاب تلك المراكز بسبب مخالفة قرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت المهندسة فاتن عبد الغنى، أن حى السويس يضم أكبر عدد من المراكز الدروس الخصوصية داخل المحافظة، لافتة إلى أن هناك حملات مستمرة و شبه يومية على تلك المراكز من أجل إغلاقها تنفيذ لقرار المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء منعا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا.