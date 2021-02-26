إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم برصيف محور 30 يونيو بالإسماعيلية

أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف بمحور 30 يونيو اتجاه طريق "الإسماعيلية- بورسعيد".

تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا، من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، يفيد إصابة كلا من شاكر .ف.م، محل الإقامة العباسية بالقاهرة، 55 عامًا، مصاب باشتباه كسر بالعمود العبقري والضلوع، وطفلته هاجر، 3 سنوات، اشتباه بكسر بالزراع الأيسر، وزينب .م.م.ا، 32 عام، كدمات بالجسم، في حادث تصادم سيارة برصيف، بمحور 30 يونيو اتجاه بورسعيد.

من جانبه، وجه الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وتم نقلهم إلي مستشفي أبو خليفة للطوارئ.