اليوم السابع
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إصابة ربة منزل في حريق شقة ببرج سكنى بالإسماعيلية

الجمعة، 26 فبراير 2021 04:26 م
إصابة ربة منزل في حريق شقة ببرج سكنى بالإسماعيلية حريق - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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أصيبت ربة منزل بحروق بنسبة 90% في حريق اندلع بشقة ببرج سكني بالموقف العمومى في محافظة الإسماعيلية. تم نقل المصابة لمجمع الإسماعيلية الطبي، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

تلقى اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بالدور 11 ببرج قرطبة السكني في الموقف الجديد، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.
 
نتج عن ذلك إصابة فاطمة أحمد حسن، 66 عامًا، بحرق من الدرجة الثانية والثالثة بالرأس والظهر والبطن والصدر والزراعين والساقين، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

 

 


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