إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 112.78 مليون والوفيات مليونان و605848

أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.
وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 506399 28408367
الهند 156705 11046914
البرازيل 249957 10324463
روسيا 190303 4212100
المملكة المتحدة 122070 4154652
فرنسا 85321 3661410
إسبانيا 68813 3180212
إيطاليا 96974 2868435
تركيا 28285 2665194
ألمانيا 69224 2417256
- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
28 - 13324 680288
العراق
34 8592 482128
- المغرب
39 - الإمارات 1182 381662
40 - الأردن 4627 380268
41 - السعودية 6480 376377
4560 366319
42
- لبنان
* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.
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