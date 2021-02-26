اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 112.78 مليون والوفيات مليونان و605848

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:00 ص
إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 112.78 مليون والوفيات مليونان و605848 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
(رويترز)

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أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

   

    وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:   

 الدول والمناطق       إجمالى الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة

 الولايات المتحدة     506399               28408367

 الهند                156705               11046914

 البرازيل             249957               10324463

 روسيا                190303               4212100

 المملكة المتحدة      122070               4154652

 فرنسا                85321                3661410

 إسبانيا              68813                3180212

 إيطاليا              96974                2868435

 تركيا                28285                2665194

 ألمانيا              69224                2417256

                     

    - وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:  

   

 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات

   28 -      13324                680288

 العراق                                    

   34    8592                  482128

 - المغرب                             

   39 - الإمارات     1182                  381662

   40 - الأردن       4627                  380268

   41 - السعودية     6480                  376377

                     4560                  366319

 42                       

  - لبنان                           

        

    * المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش

 


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