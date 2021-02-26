إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 112.78 مليون والوفيات مليونان و605848

(رويترز)

أظهر إحصاء لرويترز، أن ما يزيد على 112.78 مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، فى حين وصل إجمالى عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و605848.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس فى أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة فى الصين فى ديسمبر كانون الأول 2019.

وفيما يلى قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالى الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 506399 28408367

الهند 156705 11046914

البرازيل 249957 10324463

روسيا 190303 4212100

المملكة المتحدة 122070 4154652

فرنسا 85321 3661410

إسبانيا 68813 3180212

إيطاليا 96974 2868435

تركيا 28285 2665194

ألمانيا 69224 2417256

- وفيما يلى قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها فى القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

28 - 13324 680288

العراق

34 8592 482128

- المغرب

39 - الإمارات 1182 381662

40 - الأردن 4627 380268

41 - السعودية 6480 376377

4560 366319

42

- لبنان

* المصدر: يعتمد إحصاء رويترز على بيانات وزارات الصحة والمسؤولين الحكوميين حتى الساعة 22:00 بتوقيت جرينتش.