إحالة عاطلين للمحاكمة ضبط بحوزتهما كمية من الحشيش وبندقية آلية في الوايلى

كتب سليم على -كريم صبحى

قررت نيابة الوايلى الجزئية، إحالة عاطلين، لمحكمة الجنايات، لاتهامهما بحيازة 3 طرب حشيش وبندقية آلية بدائرة القسم. كانت النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بدون تراخيص.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبط عاطلين بحوزتهما 3 طربة لمخدر الحشيش، وبندقية آلية، و 2 خزينة سلاح، وكمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، ومبالغ مالية، و3 هواتف محمول فى كمين أعد خصيصاً لضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.