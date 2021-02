أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول.. فيديو

نجحت أم فى مدينة إسطنبول التركية، من إنقاذ أطفالها الأربعة، بإلقائهم من نافذة بالطابق الثالث بعد احتراق المنزل واشتعال النيران فيه، ليتلقاهم هم العشرات ممن وقفوا أسفل البناية لمتابعة المشهد الصعب.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7