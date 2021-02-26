أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول.. فيديو

كتب محمد تهامى زكى

نجحت أم فى مدينة إسطنبول التركية، من إنقاذ أطفالها الأربعة، بإلقائهم من نافذة بالطابق الثالث بعد احتراق المنزل واشتعال النيران فيه، ليتلقاهم هم العشرات ممن وقفوا أسفل البناية لمتابعة المشهد الصعب.

Mother saves her 4 children during fire in Turkey’s Istanbul by throwing them out of 3rd floor windowhttps://t.co/LFBi2mv41U pic.twitter.com/g8pgdf1mO7 — DAILY SABAH (@DailySabah) February 25, 2021

ووفقا لوسائل إعلام محلية تركية، فإن الأطفال الأربعة وأمهم نجوا من الموت، بعد حريق اندلع فى منزلهم بمدينة إسطنبول، حيث أظهرت لقطات مصورة إلقاء الأم لأطفالها الأربعة من نافذة الطابق الثالث، فيما كان دخان أسود كثيف ينبعث من المبنى، فيما انتشر مقطع مصور لكل طفل وهو يسقط، بينما استخدم متطوعون غطاء ليلتقطوا الأطفال عند سقوطهم لحمايتهم.

وسمع المواطنون وهم يصرخون وسط أصوات الإنذار، فيما صرخ البعض فى الأم لمنعها من إلقاء الأطفال، لكنها لم تستجب لنداءاتهم.

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه تم نقل الأطفال إلى المستشفى، وقالت إنهم بخير ولم يصابوا بسوء، كما خرجت الأم من المنزل بسلام ونقلت إلى المستشفى أيضا، مشيرة إلى أن إن الحريق اندلع أولا فى لوحة كهربائية، ثم انتشر فى باقى المبنى، فيما تم إنقاذ طفلين آخرين وشخصين بالغين أيضا.