اليوم السابع
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أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول.. فيديو

الجمعة، 26 فبراير 2021 05:30 م
أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول.. فيديو الأم تلقى بأطفالها من الطابق الثالث
كتب محمد تهامى زكى

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نجحت أم فى مدينة إسطنبول التركية، من إنقاذ أطفالها الأربعة، بإلقائهم من نافذة بالطابق الثالث بعد احتراق المنزل واشتعال النيران فيه، ليتلقاهم هم العشرات ممن وقفوا أسفل البناية لمتابعة المشهد الصعب.

 

ووفقا لوسائل إعلام محلية تركية، فإن الأطفال الأربعة وأمهم نجوا من الموت، بعد حريق اندلع فى منزلهم بمدينة إسطنبول، حيث أظهرت لقطات مصورة إلقاء الأم لأطفالها الأربعة من نافذة الطابق الثالث، فيما كان دخان أسود كثيف ينبعث من المبنى، فيما انتشر مقطع مصور لكل طفل وهو يسقط، بينما استخدم متطوعون غطاء ليلتقطوا الأطفال عند سقوطهم لحمايتهم.

أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول (1)

 

وسمع المواطنون وهم يصرخون وسط أصوات الإنذار، فيما صرخ البعض فى الأم لمنعها من إلقاء الأطفال، لكنها لم تستجب لنداءاتهم.

أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول (1)

 

وأوضحت وسائل الإعلام، أنه تم نقل الأطفال إلى المستشفى، وقالت إنهم بخير ولم يصابوا بسوء، كما خرجت الأم من المنزل بسلام ونقلت إلى المستشفى أيضا، مشيرة إلى أن إن الحريق اندلع أولا فى لوحة كهربائية، ثم انتشر فى باقى المبنى، فيما تم إنقاذ طفلين آخرين وشخصين بالغين أيضا.

أم تلقى بأبنائها الأربعة من الطابق الثالث لإنقاذهم من حريق بإسطنبول (2)

 


إسطنبول

تركيا

احتراق منزل

حوادث تركيا

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