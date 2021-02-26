"أكساد" يستعرض مشروعاته التنموية فى محافظة جنوب سيناء ومطروح

كتب عز النوبى

استعرض المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" مختلف الأنشطة التى يقدمها فى مصر وخاصة محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلى، ومنها مشروعات التحسين الوراثى لقطعان الماشية وحصاد مياه الأمطار والسيول.

وقال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين ومدير مكتب المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد" فى تصريحات اليوم، أنه تم خلال اللقاء عرض الأنشطة والمشروعات التى ينفذها "أكساد"، فى مصر بالساحل الشمالى الغربى لمصر وشمال سيناء والتى تنفذ بالتعاون مع مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح وكذلك المشروعات الزراعية بمحافظات الصعيد المنيا وبنى سويف بالتعاون مع هيئة المعونة الالمانية GIZ ومديريات الزراعة ومركز البحوث الزراعية.

وأضاف خليفة، أنه تم أيضًا عرض مشروعات "أكساد"، لإنتاج تقاوى الذرة الرفيعة بسوهاج بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية، موضحا أن ذلك يأتى فى إطار توفير تقاوى ذرة رفيعة تتحمل الظروف المناخية وأكثر تحملا للتغيرات المناخية وأكثر إنتاجية وأقل استهلاكا لمياه الري.

وأوضح نقيب الزراعيين، أنه من المقرر أن ينظم وفد خبراء المركز العربى "أكساد" دوره تدريبية للفنيين من الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين بمحافظة جنوب سيناء على التلقيح الاصطناعى للأغنام والماعز بتوفير السائل المنوى وتوفير كافة المعدات والمستلزمات اللازمة لهذا البرنامج بدعم كامل من المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة "أكساد".

وأوضح مدير مكتب "أكساد" بالقاهرة، أنه من المقرر أن يصل خبراء المركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة لتنفيذ الدورة فى بداية الأسبوع الثانى من مارس القادم بمدينه الطور بجنوب سيناء، مشيرا إلى أن "اكساد" سوف يشارك فى المشروع القومى لتنمية أراضى الساحل الشمالى بوفد يضم 8 خبراء لزيارة محافظة مطروح خلال الأسبوع الأخير من مارس.

وأشار «خليفة»، إلى أن الوفد سوف يحدد الأنشطة التى سوف يقوم بتنفيذها فى محافظة جنوب سيناء ومنها منشأت حصاد مياه الأمطار والسيول وإنشاء وحدات إنتاج الطاقة من المخلفات الزراعية البيوجاز ودراسات تنمية المراعى وتحسين إنتاجية التين والزيتون وامداد المنطقة بشتلات الزيتون المتميزة فى إنتاج الزيت والدعم الفنى لإنتاج وتحسين انتاجية الفستق بمرسى مطروح.