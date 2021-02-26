اليوم السابع
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أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة

الجمعة، 26 فبراير 2021 03:10 م
أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم الجمعة ذهب
كتبت : سماح حمدى

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سجلت أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 26-2-2021، تباينا ملحوظا أمام الريال السعودى، ومنها سعر الدولار الأمريكي، الجنيه المصرى، اليورو، الين الياباني والدرهم الإماراتى مقابل الريال، ليستقر 1 دولار أمريكى عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى 0.27 دولار أمريكى، فى حين انخفض 1 يورو يسجل  4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.58 ريال سعودى.
 
وفى سياق متصل شهد سعر الدينار الكويتى استقرارا اليوم، أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات بالبنوك اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى عند سعر 48.88 جنيه للشراء، 51.99 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.65 جنيه للشراء، 52.12 جنيه للبيع.
 

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى يسجل  3.75 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)

1 يورو يسجل  4.54 ريال سعودى مقابل سعره أمس كان بـ 4.58 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى يسجل  0.04 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل 28.38 ين ياباني مقابل سعره أمس كان بـ 28.21 ين يابانى.

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى يسجل  0.24 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  4.19 جنيه مصرى .

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى يسجل  1.02 ريال سعودى.
 
1 ريال سعودى يسجل  0.98 درهم إماراتى.
 
 
وانخفضت أسعار الذهب في السعودية، حيث سجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية عند 216.43 ريال سعودى مقابل سعره أمس 218.13 ريال.
 
وفى سياق متصل انخفضت أسعار الذهب العالمى اليوم الجمعة، لأدنى مستوى في أسبوع، وتتجه صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، إذ تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.
 

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:

​سعر الذهب عيار 24

بنحو  212.44 ريال  بما يعادل  56.64$

سعر الذهب عيار 22

بنحو  194.74ريال  بما يعادل  51.92$

سعر الذهب عيار 21

بنحو 185.89 ريال  بما يعادل  49.56$

سعر الذهب عيار 18

بنحو  159.33 ريال  بما يعادل  42.48$

سعر الذهب عيار 14

بنحو  123.92 ريال  بما يعادل  33.04$

سعر الذهب عيار 12

بنحو  106.22 ريال بما يعادل  28.32$

سعر أوقية الذهب

بنحو  6,607 ريال بما يعادل  1,762$

سعر جنيه الذهب

بنحو 1,487 ريال بما يعادل 396.51$

سعر كيلو الذهب

بنحو 212,440 ريال  بما يعادل 56,643$

 


الذهب

اسعار الذهب فى السعوديه

عيار 18

اسعار عملات السعوديه

عملات

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