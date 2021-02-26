اليوم السابع
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أحمد زويل.. أسطورة مصرية "إنفوجراف"

الجمعة، 26 فبراير 2021 12:33 ص
أحمد زويل.. أسطورة مصرية "إنفوجراف" العالم الراحل أحمد زويل

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تمر اليوم، الجمعة، ذكرى ميلاد العالم المصرى الراحل الدكتور أحمد زويل، الحاصل على جائزة نوبل العالمية عام 1999 فى الكيمياء، حيث قام باختراع ميكروسكوب يقوم بتصوير أشعة الليزر فى زمن مقداره "فيمتو ثانية"، وهكذا يمكن رؤية الجزيئات أثناء التفاعلات الكيميائية.
 
أحمد زويل الذى ولد فى 26 فبراير 1946 بمدينة دمنهور، صاحب قيمة علمية فريدة، أسهم بعلمه الكبير فى العديد الإنجازات العلمية التى أفادت البشرية، ولم يكن حصول زويل على "نوبل" سوى البداية، حيث توالت النجاحات وحصل على أكثر من 30 جائزة دولية، بسبب أبحاثه العلمية.
 
توفى العالم المصرى فى 2 أغسطس 2016 عن عمر يناهز 70 عاما بالولايات المتحدة الأمريكية، كما ودعته مصر فى جنازة عسكرية مهيبة. ويستعرض الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن العالم المصرى الجليل.
 
أحمد زويل
أبرز المعلومات عن العالم أحمد زويل

 


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جائزة نوبل فى الكيمياء

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