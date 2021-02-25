3 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة الطبية فى بنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

وافق المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية على ضم واعتماد 3 مستشفيات جديدة تدخل الخدمة الطبية، بالإضافة إلى المستشفى الجامعى الرئيسى بجامعة بنى سويف، وهى مستشفى الأورام والحروق والمركز الطبي التخصصي والمركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.

وقال الدكتور عاطف مرسي عميد كلية الطب بجامعة بنى سويف، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية فى بيان له، إنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات النهائية لـ3 مستشفيات وقد تكلف مستشفى الأورام والحروق 200 مليون جنيه بخلاف قيمة الأرض.

وتكلف المركز القومى للأطفال ذوى الإعاقة الذى يعتبر الأول من نوعه 10 ملايين جنيه على أرض الجامعة شرق النيل، أما المركز التخصصى فهو يعمل بالفعل منذ سنوات كوحدة تابعة للمستشفى الجامعى وقد تم فصله كمستشفى مستقل بعد إضافة خدمات تشخيصية وعلاجية إليه وكذلك المبادرات الرئاسية.

من جانبه قال الدكتور محمد شعبان مدير المستشفى، إنه سيبدأ العمل فى المستشفيات الجديدة فور الانتهاء من فرشها وشراء كل الأجهزة اللازمة وقدتم بالفعل شراء نسبة كبيرة من الأجهزة اللازمة لقسم الحروق وقسم الأورام بتكلفة حوالى 23 مليون جنيه، وجار إعداد الاطقم الطبية والتمريضية اللازمة لبدء العمل الفعلى مشيرا إلى أن الافتتاح سيكون خلال شهر مارس القادم .

وعلق الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قائلا: نرجو أن تكون هذه الخدمات الطبية الجديدة التى تقدم بالمجان فى صالح شعب بنى سويف، والتى نعتبرها هديه من الجامعة إلى شعب بنى سويف، مستشفي الاورام والحروق و المركز الطبي التخصصي والمركز القومي لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة.