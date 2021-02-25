3 أسباب تؤدى لإصابتك بقلة التركيز أبرزها قلة النوم

كتبت هند عادل

التركيز هو المفتاح لإكمال أي عمل أو مهمة في الوقت المحدد وبنجاح ويساعد التركيز الصحيح على تقديم أفضل ما لديك، هناك فرق كبير بين العمل الذي تكمله بالتركيز والعمل الذي تنهيه بلا تفكير، فعدم القدرة على التركيز يمكن أن يقلل من إنتاجيتك ، ويمكن أن يتركك محبطًا في مثل هذه الحالات ، يصبح من المهم للغاية معرفة الأسباب الكامنة وراء عدم قدرتك على التركيز وفقا لتقرير لموقع time now news .

3أسباب شائعة لعدم قدرتك على التركيز





قلة النوم



يمكن أن يؤدي عبء العمل الزائد إلى العبث بنومك، وبدون راحة لا يمكن لدماغك أن يعمل بكامل طاقته ، مما قد يؤدي إلى بعض الأعراض المرئية مثل التعب والقلق، يمكن أن يؤثر أيضًا على قدرتنا على التركيز وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية.

القيام بمهام متعددة



تعدد المهام ليس شيئًا غير شائع في الواقع ، جعلت ثقافة العمل من المنزل تعدد المهام أمر قائم يوميا ولكن عندما نفعل ذلك ، تنقسم طاقتنا العقلية هذا يجعل من الصعب علينا تحديد الأولويات ، مما يؤدي إلى مشكلة التركيز لأننا غير قادرين على تكريس اهتمامنا الكامل لشيء واحد ، فإنه يؤدي إلى تأخير في إنجاز جميع المهام.

مشاكل الصحة العقلية الأساسية





إذا كان نقص التركيز لديك مصحوبًا بعوامل أخرى مثل الخوف والاكتئاب وتغيرات الحالة المزاجية والمشاعر السلبية ، فيجب عليك زيارة الطبيب ، وبمجرد أن تبدأ العمل على صحتك العقلية ، ستلاحظ تحسنًا في تركيزك.