اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 02:27 م
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1183 فريق طبي يستعد لحملة تطعيم شلل الأطفال بقنا الأحد المقبل

الخميس، 25 فبراير 2021 02:09 م
1183 فريق طبي يستعد لحملة تطعيم شلل الأطفال بقنا الأحد المقبل تطعيم الأطفال
قنا صابر سعيد

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أعلن الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه بالتنسيق مع اللواء أشرف غريب، محافظ قنا، تم وضع الخطة اللازمة استعدادا لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأوضح تواضروس، أن الحملة سوف تبدأ من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021، وتهدف الحملة إلى تطعيم 579188 طفلا من عمر يوم وحتى عمر خمس سنوات سواء من المصريين وغير المصريين، عن طريق الفم بطعم سابين أحادي التكافؤ نمط ( 2 ).

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلي أن الحملة سوف تنطلق عن طريق 1183 فريقا طبيا سواء فرق ثابتة ومتحركة مدربة منتشرة في جميع قرى ومدن المحافظة.

وأكد الدكتور راجي، على أن التطعيم للأطفال آمن وبالمجان مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للفرق الطبية والمواطنين.

 

 


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