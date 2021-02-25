اليوم السابع
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وفاة ممرضة بمستشفى ناصر العام فى بنى سويف متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

الخميس، 25 فبراير 2021 11:29 ص
وفاة ممرضة بمستشفى ناصر العام فى بنى سويف متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا نقابة الأطباء
بنى سويف هانى فتحى

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أعلن الدكتور عمرو نادي مدير مستشفى ناصر العام للعزل في بني سويف، عن وفاة ممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، بعد حجزها 16 يوما داخل العناية المركزة لتلقي العلاج.

 

وقال مدير المستشفى على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " للأسف نعلن أول شهيدة من الطاقم الطبي في مستشفى ناصر العام بمعركة كورونا بوفاة "إيمان أحمد رمضان" الممرضة بقسم الكلى الصناعي بالمستشفى عن عمر يناهز 46 سنة، بعد سنوات قليلة من وفاة زوجها، وتركها لـ 3 أولاد، إنا لله وإنا إليه راجعون، أسأل الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهمنا ويلهم أهلها الصبر والسلوان".

 


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