وسائل الإعلام البولندية تحاكى سيناريو حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسى

كتب محمد جمال

زعمت مجلة "جازيتا بولسكا" البولندية، بأن لدى روسيا رغبة بالدخول في نزاع مسلح مع دول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وقامت بمحاكاة سيناريو لتلك الحرب، ويشير المنشور، إلى أن "موسكو لا تستبعد إمكانية استخدام أكثر الأسلحة فتكا من أجل تحييد القوات المتمركزة على الجانب الشرقي من التحالف"، بحسب" روسيا اليوم".

وأضافت: "يمكن الافتراض أن الهجوم كان سينفذ من منطقة كالينينجراد، الموقع الاستراتيجى، وأنواع الأسلحة المتنوعة المنتشرة هناك كان سيضمن نجاح روسيا في الساعات الأولى من حرب افتراضية"، وأكدت موسكو مرارا أن "روسيا لا تنوى مهاجمة أي من دول الناتو"، من جهته، أعلن الأدميرال تشارلز ريتشاردز فى أوائل فبراير الجارى، عن احتمال نشوب صراع إقليمي مع روسيا أو الصين مع استخدام الأسلحة النووية.

وفي تعليق له، أشار النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية بمجلس روسيا الاتحادية، فلاديمير جباروف، إلى أن "الرجل العسكري المحترف يخشى تخيل مثل هذا السيناريو حتى في كابوسه".