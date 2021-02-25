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وسائل إعلام عراقية: 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن فى تظاهرات الناصرية

الخميس، 25 فبراير 2021 06:07 م
وسائل إعلام عراقية: 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن فى تظاهرات الناصرية العراق
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن وسائل إعلام عراقية تأكيدها أن 16 جريحا بينهم 5 من رجال الأمن في تظاهرات الناصرية.

وتشتعل المظاهرات في العراق، حيث تجددت الصدامات بين القوات الأمنية والمحتجين في مدينة الناصرية بمحافظة ذي القار، وأفادت مصادر طبية بارتفاع عدد الإصابات إلى 27 مصابا بينهم 15 من بين القوات الأمنية.

 

أكدت المصادر الطبية العراقية، أن وتيرة الاحتجاجات التي شهدتها المدينة لليوم الثالث على التوالي، متواصلة.

 

يأتي هذا بعدما خرج العشرات من المتظاهرين خلال اليومين الماضيين إلى شوارع المدينة، للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي، ومحاسبة قتلة المتظاهرين والكشف عن مصير المخطوفين، وقطع المتظاهرون جسر النصر، وأشعلوا الإطارات في الشوارع، ورشقوا القوات الأمنية الموجودة بالمنطقة بالحجارة، واندلعت على إثرها صدامات بين الطرفين.

 


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