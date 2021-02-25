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وزير خارجية المغرب يلتقى رئيس البرلمان الليبى ورئيس حكومة الوحدة غدا

الخميس، 25 فبراير 2021 10:56 م
وزير خارجية المغرب يلتقى رئيس البرلمان الليبى ورئيس حكومة الوحدة غدا رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة ورئيس مجلس النواب الليبى
كتب : أحمد جمعة

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قالت وزارة الخارجية المغربية، مساء الخميس، إن وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة سيستقبل غدا الجمعة رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح.

 

وأكدت وزارة الخارجية المغربية في بيان لها أن الوزير بوريطة سيلتقى رئيس الحكومة الليبية الجديد عبد الحميد الدبيبة عصر غد الجمعة.

 

كان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة قد أكد أن لديه أمل كبير ووعود بأن يمنح البرلمان الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، مؤكدا أنه أرسل صباح اليوم الخميس مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس نوفمبر الماضى.

 

وكشف الدبيبة في مؤتمر صحفى له مساء اليوم الخميس أن المعايير والأسس والمنهجية التي قام على أساسها بإعداد مقترح هيكلية الحكومة، موضحا أن وضع فى الأبعاد الفترة التي عاشتها ليبيا في الفترة الأخيرة وخروجها مؤخرا من حالة نزاع حاد وشعور الكثير من أبناء الأمة الليبية بالتهميش وغياب التمثيل وكذلك إشكالية الشرعية السياسية والقانونية وانقسام المؤسسات.

 

ولفت رئيس الحكومة الليبية الجديدة إلى أنه اعتمد خلال التشكيلة الحكومية على التشاور والحوار أساسا لإعداد المقترح، مؤكدا أنه خاض في جولات مشاورات مكثفة مع ممثلي الدوائر الانتخابية في مجلس النواب الليبى وكذلك ممثلين عن لجنة الحوار بالإضافة إلى بعض ممثلي مكونات المجتمع المختلفة.


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