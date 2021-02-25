وزير الصحة العراقى: أول دفعة من لقاح كورونا تصل البلاد بعد غد السبت

بغداد (أ ش أ)

أعلن وزير الصحة العراقى حسن التميمى اليوم الخميس، وصول أول دفعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى البلاد بعد غد السبت، وقال التميمي- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز"- إن "أول دفعة من لقاح فيروس كورونا ستصل العراق من الصين، بواقع 3 ملايين و400 ألف جرعة"، مضيفا أن "مبالغ جرعات اللقاح من شركة كوفاكس مدفوعة كاملة من البنك المركزي العراقي، وستصل جرعات أخرى من الصين يوم الاثنين المقبل".

وكان وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، قال إن توفير اللقاحات المضادة لوباء كورونا سيكون قريبًا، مشيرًا إلى تسجيل أكثر من 300 إصابة بين الأطفال بالسلالة الجديدة.

وأضاف التميمي - في مؤتمر صحفي بمناسبة مرور عام على تسجيل أولى إصابات فيروس كورونا بالعراق، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) العراقية الأربعاء "ما زلنا نعاني من تحدٍ كبير بسبب الموجة الثانية للفيروس".

وأوضح أن الوزارة تمكنت من مجابهة هذه الجائحة وتسجيل نسب شفاء عالية من الفيروس، منوهًا بأن نسبة الشفاء تجاوزت 92% ونسبة الوفيات نحو 1.9% من عدد الإصابات.

كانت وزارة الصحة العراقية قد سجلت 4306 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد و13 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.