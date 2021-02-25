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وزير الصحة الإيطالى: إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم لمن يزيد أعمارهم عن 80

الخميس، 25 فبراير 2021 10:07 ص
وزير الصحة الإيطالى: إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم لمن يزيد أعمارهم عن 80 وزير الصحة الايطالى
فاطمة شوقى

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أعلن وزير الصحة الايطالي، روبرتو سبيرانتسا أن من بين الأهداف الإستراتيجية للتصدي لجائحة كورونا هو "إكمال المرحلة الأولى من حملة التطعيم في أسرع وقت ممكن لتأمين جميع العاملين الاجتماعيين والصحيين ونزلاء دورعاية المسنين والمواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا".

وأضاف سبيرانتسا مخاطبا مجلس الشيوخ "انهم من الفئات الأكثر تعرضًا للوباء، والتي دفعت الثمن الأعلى من حيث الأرواح البشرية في الموجتين الأولى والثانية من الجائحة"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وأضاف الوزير "أريد أن أذكركم بأن 6 من كل 10 وفيات في بلدنا حدثت بين أشخاص تزيد أعمارهم عن 80 عامًا. وتطعيم هؤلاء الأشخاص يعني إنقاذ حياتهم. سنولي الآن أقصى درجات الاهتمام للفئات الهشة بشكل خاص، التي تعاني من مرض مزمن واحد أو أكثر".

وأشار إلى أنه في الوقت نفسه، بدأت الحجوزات والتطعيمات الأولى للعاملين في المدارس، وهي أولوية لتأمينها وتشجيع التدريس المباشر للطلاب” بدلا من الدراسة عن بعد.

وبشأن دعوات بعض الاحزاب لتخفيف الاجراءات التقييدية، قال سبيرانتسا في اشارة الى ظهور السلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، "لا توجد ظروف وبائية لخفض إجراءات المكافحة، فنحن على مسافة الميل الأخير ولا يمكننا أن نتوانى عن حذرنا".

 


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