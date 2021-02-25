اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 01:53 م
خالد صلاح
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وزير الخارجية: مصر تتعامل مع قضية الهجرة وفقا لرؤية استراتيجية

الخميس، 25 فبراير 2021 01:00 م
وزير الخارجية: مصر تتعامل مع قضية الهجرة وفقا لرؤية استراتيجية مهاجرين ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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أكد وزير الخارجية سامح شكرى ، أن مصر تتعامل مع قضية الهجرة استنادا إلى رؤية استراتيجية توازن ما بين الاعتبارات الخاصة بكونها دولة مصدر ومقصد ومعبر للهجرة في آن واحد.
 
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، ببيان مُسجل ، اليوم الخميس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمي الأول لاستعراض الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية، الذي تنظمه المنظمة الدولية للهجرة، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، وجامعة الدول العربية، بالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية خلال يومي 24 و25 فبراير الجاري.
 
وأضاف الوزير أن تلك الرؤية تتسق مع المبادئ التي تضمنها الاتفاق الدولي للهجرة، وعلى رأسها التعامل مع قضايا الهجرة من منظور شامل يراعي البعد التنموي ويدرك أهمية معالجة الأسباب الجذرية المؤدية للهجرة غير النظامية، ولا يقتصر فقط على البعد الأمني المرتبط بها والمتعلق بإدارة الحدود.
 
وأشار وزير الخارجية خلال البيان إلى أن انعقاد المؤتمر بعد مرور أكثر من عامين على تبني الاتفاق العالمي يمثل فرصة جيدة للوقوف على التحديات والفرص والتجارب الناجحة التي مرت بها الدول العربية في تنفيذه.
 
وأوضح شكرى أن المؤتمر يمثل منبراً لتعزيز التفاعل والتنسيق بين دول المنطقة في مجال الهجرة وتسهيل تبادل الخبرات فيما بينها لإرشاد صانعي السياسات بشأن أفضل الممارسات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الدولي للهجرة،.. مشيرا الًى أن الاتفاق الدولي للهجرة أقر بعدم وجود دولة قادرة بمفردها على إدارة الهجرة بشكل فعال بدون التعاون مع غيرها.

وزير الخارجيه

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المنظمه الدوليه للهجره

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