وشدد على أنه لا يمكن قبول صيغة حل للأزمة تمهد لحرب جديدة، معربًا عن رفض بلاده لوجود ميليشيات كحزب الله مسيطرة على اليمن، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي لا تزال تواصل التصعيد العسكري مع بدء المؤشرات الإيجابية الأمريكية.