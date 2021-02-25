وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.
وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكىالخميس، 25 فبراير 2021 09:46 م
فيصل بن فرحان
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