اليوم السابع
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وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى

الخميس، 25 فبراير 2021 09:46 م
وزير الخارجية السعودى يتلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأمريكى فيصل بن فرحان
كتب محمد جمال

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تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتونى بلينكن، وبحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، واستعرضا أوجه التعاون بشأن التحديات الإقليمية والدولية.


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السعودية

فيصل بن فرحان

أمريكا

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