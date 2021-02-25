وزيرا الآثار والطيران يتفقدان السوق السياحى بمدينة الأقصر ..فيديو وصور

الأقصر - أحمد مرعى

استكمل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور محمد منار، وزير الطيران المدنى، جولاتهما بمحافظة الأقصر، بتفقد السوق السياحي بمدينة الأقصر، للاستماع للعاملين بالسوق.

وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن تلك الجولة تأتي ضمن سلسلة جولات مع وزير الطيران المدني، لمتابعة الوضع في المدن السياحية حول مصر، لدعم العاملين بالقطاع السياحى.

كانت قد استقبلت محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور محمد منار وزير الطيران المدني، لزيارة معبد الأقصر.

واستمع الوزيرين لشرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، حول ترميمات تماثيل الملك رمسيس الثاني بواجهة المعبد والتى تمت على مدار السنوات، بايادي مصرية خالصة.

وشرح الدكتور مصطفى وزيرى، العمل بمشروع يتم داخل معبد الأقصر، حث يجرى العمل على قدم وساق بأيادى رجال الترميم والأثريين لإثبات كفاءة الأثرى المصرى فى حماية وترميم والحفاظ على تاريخه الفرعونى القديم بأيدي مصرية خالصة.

وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين