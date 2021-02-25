اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 فبراير 2021 10:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزيرا الآثار والطيران يتفقدان السوق السياحى بمدينة الأقصر ..فيديو وصور

الخميس، 25 فبراير 2021 08:57 م
وزيرا الآثار والطيران يتفقدان السوق السياحى بمدينة الأقصر ..فيديو وصور جانب من الجولة
الأقصر - أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكمل الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور محمد منار، وزير الطيران المدنى، جولاتهما بمحافظة الأقصر، بتفقد السوق السياحي بمدينة الأقصر، للاستماع للعاملين بالسوق. 
 
وقال الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، إن تلك الجولة تأتي ضمن سلسلة جولات مع وزير الطيران المدني، لمتابعة الوضع في المدن السياحية حول مصر، لدعم العاملين بالقطاع السياحى. 
 
كانت قد استقبلت محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، زيارة الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، برفقة الدكتور محمد منار وزير الطيران المدني، لزيارة معبد الأقصر.
واستمع الوزيرين لشرح الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للاثار، حول ترميمات تماثيل الملك رمسيس الثاني بواجهة المعبد والتى تمت على مدار السنوات، بايادي مصرية خالصة. 
 
وشرح الدكتور مصطفى وزيرى، العمل بمشروع يتم داخل معبد الأقصر، حث يجرى العمل على قدم وساق بأيادى رجال الترميم والأثريين لإثبات كفاءة الأثرى المصرى فى حماية وترميم والحفاظ على تاريخه الفرعونى القديم بأيدي مصرية خالصة.
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (1)
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين

وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (2)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (3)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (4)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (5)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (6)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (7)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (8)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (9)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (10)
 
وزيرا الآثار والطيران يزوران معبد الأقصر ويلتقيان بالسائحين (11)

 


الأقصر

اخبار الاقصر

وزير السياحة والاثار

وزير الطيران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ جنوب سيناء يستقبل مساعد وزير السياحة والآثار لشئون المنشآت الفندقية

الأربعاء، 24 فبراير 2021 01:10 ص

وزيرا السياحة والآثار والطيران المدنى يلتقيان بمستثمرى مرسى علم.. صور

الأحد، 21 فبراير 2021 04:31 م

تفاصيل اجتماع وزيرا السياحة والآثار والطيران مع مستثمري مرسى علم

الأحد، 21 فبراير 2021 04:23 م

أفضل مداخلة.. وزير السياحة والآثار: 10 آلاف سائح يدخل مصر يوميا والأعداد فى تزايد مستمر

الأحد، 21 فبراير 2021 02:00 ص

وزيرا السياحة والطيران ومحافظ البحر الأحمر يلتقون بمستثمرى الغردقة

السبت، 20 فبراير 2021 10:58 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة