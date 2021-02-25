واشنطن بوست: متغير كورونا فى كاليفورنيا ينتشر بشكل سريع ويستدعى متابعة عاجلة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن متغير كورونا الذى رصد فى كاليفورنيا الأمريكية هذا الشتاء أصبح ينتشر بشكل سريع على مدار خمسة أشهر، ويمثل الآن أكثر من نصف الإصابات فى 44 مقاطعة، وفقا لبحث جديد من العلماء الذين يعتقدون أن هذا المتغير يستدعى تحقيق متابعة عاجلة.

وكانت الولايات المتحدة تكثف التدقيق فى الفيروس متغير الشكل، وقد حدد العلماء عدد من المتغيرات المميزة وراثيا، لكن لا يزال هناك حالة من الغموض والنقاش حول أيا من هذه الطفرات مهمة، وإلى أى مدى.

وظهر المتغير الذى تم تحديده فى كاليفورنيا باعتباره أول متغير محلى فى أمريكا يبعث على القلق، على الرغم من أنه لم يتم تصنيفه بعد من قبل المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض.

ويحتوى المتغير طفرة يشك العلماء فى أنه تعزز قدرة الفيروس على الارتباط بالخلايا البشرية المستقبلة، وإذا كان حقا أكثر قابلية للانتقال، كما تقول الدراسة الجديدة، فإن متغير كاليفورنيا ينضم إلى قائمة متزايدة من متغيرات الفيروسات المنتشرة فى الولايات المتحدة.

كانت هذه المقاييس الرئيسية تتجه فى اتجاه إيجابى منذ أن بلغت ذروتها فى يناير. وسواء كانت هذه المتغيرات يمكن أن تبطأ بشكل ملحوظ أو حتى تنعكس، فإن هذه الاتجاهات غير معروفة. ويجب أن تأخذ التنبؤات فى الاعتبار العديد من المتغيرات، بما فى ذلك معدلات التطعيم والطفرة المستمرة للفيروس.

ويقول تشارلز تشيو، أستاذ طب المختبر والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في كلية الطب في سان فرانسيسكو، إن هذا لا يغير بشكل أساسى الاتجاه الذى نسير فيه، وهو أننا نريد إبقاء الحالات إلى حيث يمكننا السيطرة على الوباء، ومجرد وجود متغير معدي أكثر انتشارًا لن يكون نهاية العالم.