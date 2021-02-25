"نيكى" يرتفع إلى 30 ألف نقطة مجددا مع تنامى التفاؤل حيال الاقتصاد

أغلق المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس فوق مستوى 30 ألف نقطة بعد أن أشارت تصريحات أدلى بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 1.67 بالمئة إلى 30168.27 نقطة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.22 بالمئة إلى 1926.23 نقطة.

وأبلغ باول مشرعين أمس الأربعاء بأن الوصول إلى أهداف البنك المركزي للتضخم ربما يستغرق ما يزيد عن ثلاث سنوات في مؤشر على أن مجلس الاحتياطي يخطط للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لفترة طويلة.

وفي وول ستريت، أغلقت المؤشرات الرئيسية الثلاثة مرتفعة، وتمضي على مسار تسجيل مكاسب شهرية قوية، فيما يتجه المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 لتحقيق أفضل أداء شهري منذ نوفمبر.

وقال تاكاتوشي إيتوشيما الإستراتيجي لدى بيكتت لإدارة الأصول "تعليقات باول كان لها أثر كبير على سوق الأسهم اليابانية أيضا... ويمكننا حتى القول بأنه إذا انخفضت السوق ليوم واحد، فإنها تستطيع التعافي بسهولة في اليوم التالي. هذا مدى قوة العوامل الأساسية".

وارتفع سهم فاست للتجزئة المشغلة لمتاجر يونيكلو للملابس 1.78 بالمئة ليصبح أكبر مساهم في مكسب نيكي. وصعد سهم مجموعة سوفت بنك 0.28 بالمئة ليصبح ثاني أكبر مساهم.

وقفزت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ ارتفع سهم طوكيو إلكترون 1.49 بالمئة وأضاف سهم فانوك 5.65 بالمئة وربح سهم تي.دي.كيه 2.36 بالمئة.

وضغط سهم سوزوكي موتور على المؤشر إذ انخفض 3.3 بالمئة بعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة أوسامو سوزوكي البالغ 91 عاما تقاعده.

جاء إعلانه بعد أقل من أسبوع على تعيين منافستها هوندا موتور رئيسا تنفيذيا جديدا. وارتفعت أسهم هوندا 1.24 بالمئة.

وتصدر سهم ميتسوي إي آند إس هولدينجز قائمة الأسهم الرابحة بالنسبة المئوية إذ ارتفع 7.83 بالمئة وتلاه سهم نيكون الذي صعد 7.04 بالمئة.

وتقدم 188 سهما على المؤشر نيكي مقابل تراجع 32.