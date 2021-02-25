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نيابة قليوب تقرر حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المارة أمام البنوك

الخميس، 25 فبراير 2021 07:07 م
نيابة قليوب تقرر حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المارة أمام البنوك حبس -أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أمرت نيابة مركز قليوب بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المارة بأسلوب المغافلة والنشل أمام البنوك والطريق الزراعي بقليوب، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

 

واعترف المتهمون بارتكاب واقعة سرقة 56 ألف جنيه من أحد المواطنين عقب خروجه من البنك بدائرة قسم قليوب.

 

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من مواطن تعرض لسرقة 56 ألف جنيه عقب خروجه من أحد البنوك بدائرة القسم.

 

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مقيمين فى كوم آشفين دائرة مركز قليوب، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة المواطنيبن عقب خروجهم من البنوك والمارة بالطريق الزراعى بقليوب بأسلوب المغافلة والنشل.

 

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وأمرت بحبس المتهمين.


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