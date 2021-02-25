اليوم السابع
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نتنياهو يعتزم إصدار قرار بإعادة فتح الاقتصاد الإسرائيلي في أبريل المقبل

الخميس، 25 فبراير 2021 03:00 ص
نتنياهو يعتزم إصدار قرار بإعادة فتح الاقتصاد الإسرائيلي في أبريل المقبل نتنياهو
(رويترز)

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 قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، إن إسرائيل تهدف إلى إعادة فتح اقتصادها بحلول أبريل بعد أن تم تطعيم جميع المؤهلين للتطعيم ، مضيفا أنها تجري محادثات مع شركتي تصنيع اللقاحات فايزر ومودرنا لفتح منشآت في إسرائيل.

وتستورد إسرائيل لقاحي فايزر/بيونتيك ومودرنا. وأعطت جرعة واحدة على الأقل من لقاح شركة فايزر لما يقرب من 50 % من سكانها البالغ عددهم 9 ملايين نسمة حتى الآن، في واحدة من أسرع حملات التطعيم في العالم.

وأعادت إسرائيل يوم الأحد فتح العديد من الأعمال، بما في ذلك المحلات التجارية ومراكز التسوق، لكن دخول بعض المرافق الترفيهية يقتصر على من تم تطعيمهم باللقاح أو المتعافين من كوفيد-19.

 وعاد العديد من أطفال المدارس إلى الفصول الدراسية لكن تلاميذ المدارس الإعدادية ما زالوا يتلقون دروسهم في المنزل، في حين يُسمح للمطاعم بتقديم الوجبات السريعة والتوصيل فقط.

وقال نتنياهو للصحفيين في تل أبيب إن من المتوقع أن يتم تطعيم جميع الإسرائيليين المؤهلين لذلك، أي الذين يبلغون من العمر 16 عاما أو أكثر، بحلول نهاية مارس ، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد بالكامل بحلول أبريل.

وأضاف نتنياهو، الذي يسعى للفوز بفترة جديدة في المنصب في انتخابات ستجرى في 23 مارس ، أنه يجري محادثات مع رئيسي شركتي فايزر ومودرنا. وقال "سننشئ هنا مصنعين سيجعلان إسرائيل جزءا من سلسلة إمداد اللقاحات العالمية".

 


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