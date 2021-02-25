نائب محافظ سوهاج يشهد العرض المسرحى "الضحية" للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية

سوهاج محمود مقبول

شهد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج العرض المسرحى "الضحية" بقصر ثقافة سوهاج للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، وذلك فى إطار فعاليات مبادرة "حلوة الذرية .. بس مسئولية" التى أطلقها اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج؛ للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية، والتى تستمر حتى 15 مارس القادم، بالتعاون بين محافظة سوهاج، والمجلس القومى للسكان، ووحدة السكان بالديوان العام.

كما شهد القاضى احتفالية القصر لدعم واكتشاف المواهب حيث تم عرض 10 مواهب داخل كل بلاتوه بالحديقة منها مواهب فى " قراءة القرآن الكريم، وتحريك العرائس، والغناء الوطنى والتراثى القديم"، كما افتتح نائب المحافظ على هامش الحفل المعرض الفنى لدعم الموهوبين فى أعمال الرسم .

وأكد نائب المحافظ على أهمية دعم النشاط الثقافي، وتفعيل دور قصور الثقافة ومكتباتها المنتشرة بالقرى والمدن؛ لرعاية الموهوبين وصقل مواهبهم وتنمية روح الابتكار والإبداع لدى الشباب، وتعميق قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، معربا عن سعادته بالعروض الفنية المختلفة للمواهب والشباب من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أن العرض المسرحى " الضحية " سوف يجوب قرى ونجوع المحافظة التى تعانى من كثافة سكانية، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات المحافظ.

حضر الحفل كلا من جلال أبو الدهب مدير عام قصر ثقافة سوهاج، وعدلى أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج .



نائب المحافظ يشهد حفل الثقافة



نائب المحافظ يشهد حفل الثقافة



نائب المحافظ يشهد حفل الثقافة