نائب محافظ القليوبية تتفقد المحطات الوسيطة لنقل القمامة بطوخ وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تفقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، المحطات الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة ومدينة طوخ، للاطمئنان على سير العمل بالمحطات والتأكيد على الالتزام بنقل التراكمات منها أولًا بأول إلى المدفن الصحى للتخلص الآمن منها، وذلك بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وبدأت "ريان"، جولتها بتفقد المحطة الوسيطة بحى شرق شبرا الخيمة المقامة على مساحة 2 فدان بطاقة استيعابية 2000 طن في اليوم، بتكلفه إجمالية 25 مليون جنيها، وتخدم حى شرق وحى غرب شبرا الخيمة، جاء ذلك بحضور اللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر رئيس حى شرق.

كما تفقدت المحطة الوسيطة بطوخ، المقامة على مساحة تبلغ حوالى 4861، وذلك بتكلفة إجمالية 10.5 مليون جنيه، منهم 7 ملايين جنيه معدات، وتعمل المحطة بطاقة استيعابية 400 طن يومى، وتخدم مدينة طوخ والقرى وتقلل عدد الرحلات إلى المقلب العمومى، مؤكدة على ضرورة نقل المخلفات أولا بأول، جاء ذلك بحضور أحمد وزيري رئيس مدينه طوخ.

كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمراجعة وعمل تقرير بحالة السيارات وانتظام العمل بها داخل المحطة، وعدد النقلات وكشف حضور وانصراف السائقين بالمحطة والعاملين بها وعدد النقلات.

وشددت "ريان"، على أهمية سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين من تراكمات القمامة بالشوارع وسرعة إزالتها، فضلا عن أهمية إزالة كافة تراكمات القمامة بالمراكز والمدن والأحياء وتوفير بيئة نظيفه للمواطنين.

المحطة الوسيطة بطوخ







جولة نائبة محافظ القليوبية



جولة بالمحطة الوسيطة بشبرا الخيمة