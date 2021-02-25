ميركل تعلن عن موعد توافر شهادات التطعيم الرقمية المؤهلة للسفر إلى أوروبا

كتب أحمد عرفة

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن شهادات التطعيم الرقمية التي تمكن الناس من السفر إلى أوروبا على الرغم من جائحة فيروس كورونا ستكون متاحة على الأرجح قبل الصيف.



ووفقا لموقع روسيا اليوم، أضافت المستشارة الألمانية في مؤتمر صحفي، بعد قمة افتراضية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس "اتفق الجميع على أننا بحاجة إلى شهادة تطعيم رقمية".



وأكدت المستشارة الألمانية أن مفوضية الاتحاد الأوروبي ستحتاج حوالي ثلاثة أشهر لوضع الأساس الفني لمثل هذه الوثائق.



وكانت أعلنت الحكومة الإيطالية، أن اتصالًا هاتفيًا جرى أمس الاثنين بين رئيس الوزراء، ماريو دراجي ومستشارة جمهورية ألمانيا الاتحادية أنجيلا ميركل.



وأفادت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية، نقلًا عن رئاسة الوزراء الإيطالية، بأن الزعيمين، ناقشا آخر التطورات في قطاع الرعاية الصحية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، والأحداث في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ​​استعدادًا للمجلس الأوروبي الذي سيعقد عبر دائرة بالفيديو يومي الخميس والجمعة المقبلين.



يذكر أن دراجي أعلن، في الـ12 من فبراير الجاري، تشكيلة حكومته الجديدة التي تضم العديد من الساسة أكثر من الخبراء.