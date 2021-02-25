مياه سوهاج تطلق أول لعبة إلكترونية لتوعية المواطنين للحفاظ على المياه

سوهاج محمود مقبول

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج عن إطلاق أول لعبة إلكترونية لتوعية الأطفال من أجل الحفاظ على المياه وعدم إهدارها وأهميتها بالنسبة للمواطن، وتم إطلاق اسم "save water"، وصرح بذلك اللواء مهندس محمد بدر الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والعضو المنتدب بمحافظة سوهاج.

ومن جانبه أشار اللواء البدرى إلى أن شركة مياه الشرب بسوهاج تقوم بعدد كبير من الأنشطة التوعوية للمجتمع السوهاجى، منها أنشطة لتوعية طلاب المدارس والجامعات وأنشطة لتوعية السيدات وتوعية لرجال الدين لتوعية رواد المساجد ورواد الكنائس، وهناك رحلات تعليمية والقوافل المائية واستطلاع رأى بكل المراكز والمدن لمعرفة رأى المواطن فى الخدمات التى تقدمها الشركة للمواطن.

وأضاف أنه فى ظل جائحة كورونا وأن التوعية تحتاج تجمعات وهذا غير مرغوب فيه فى تلك الفترة من أجل الحفاظ على سلامة المواطن، قررنا أن يكون هناك شكل آخر للتوعية وبنفس الوقت تكون جذابة لكل المراحل العمرية صغارا وكبارا، ومن هنا جاءت الفكرة من خلال لعبة save water للحفاظ على المياه، وسوف تكون متاحة على كل المتاجر الإلكترونية ويتم الآن بث فيديو ترويجى لها لتشويق المواطن لها، وهذه اللعبة توعى المواطن للحفاظ على المياه.

وأشار إلى أن اللعبة تضم شخصيات تعمل فى مجال المياه من محصل إلى كميائى والفنى والمهندس، وهذا ما يميز اللعبة عن الألعاب الأخرى ومن ممارسة اللعبة نقوم بتوصيل رسائل التوعية التى نحتاجها منها غلق الحنفيات المياه، وأهمية إغلاق البلوعات المفتوحة وعدم رش المياه بالشوارع والشخصيات التى تلعب تقوم بتجميع نقاط المياه لعمل نتيجة واسكور من أجل التقدم فى مراحل اللعبة.

وأكد رئيس الشركة أن فكرة اللعبة جاءت من خلال مكلفة للخدمة العامة هدير التونى، ونحن قمنا بتنفيذها، وهى فكرة بسيطة وتهدف للحفاظ على المياه وسوف يتم تعميمها على طلاب المدارس، وهى موجهة للكبار والصغار، وسوف يتم طرحها قريبا جدا للجمهور خلال أسبوعين على الأكثر، وهى لعبة غير ربحية وهى توعية فى المقام الأول من أجل الحفاظ على المياه، لتغير الصورة الذهنية للمواطن حول أهمية المياه وضرورة الحفاظ عليها، لأنها مورد مهم للمواطن المصرى.