مواطنون بالإسكان الاجتماعى فى الشرقية يطالبون بتوصيل الغاز.. والمحافظ يرد

وأكد الأهالى، أن المنطقة بها خدمات الغاز الطبيعى وغرف خطوط التليفون، لكن بدون مدها لعمارات الإسكان مما يحرم السكان من خدمة الإنترنت التى أصبحت ضرورة لأبناءهم من الطلاب بمراحل التعليم لمراجعة المناهج الدراسية عبر الإنترنت، وكذلك عدم توافر أسطوانات الغاز نظر لتغطية المدينة بالغاز الطبيعى، واضطرارهم لشرائها بأسعار مضاعفة من التجار.

من جانبه، قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، إنه سيعقد اجتماعا مع الجهات المعنية لبحث مشكلة عدم استكمال المرافق الغاز الطبيعى والتليفون الأرضى، لعمارات الإسكان الاجتماعى وسرعة حلها.