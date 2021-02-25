مواجهة فيروس كورونا تتصدر مباحثات وزير الخارجية التونسي مع سفير التشيك

(أ ش أ)

بحث وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي ، مع جان فيسيتال، سفير جمهورية التشيك بتونس، مجالات التعاون الثنائي وسبل دعمها، خاصة في المجال الاقتصادي والمبادلات التجارية، وكذلك المساعي المبذولة لمكافحة فيروس كوفيدـ19، بالإضافة إلى بعض المسائل المتعلقة بالتعاون في المجال القنصلي.

وأكد الجرندي، خلال اللقاء - بحسب البيان الصادر من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج - أهمية توفير جميع عوامل إنجاح الاستحقاقات الثنائية، مشيرا إلى تطلع السلطات التونسية إلى زيادة تطوير التعاون بين البلدين لمستويات أفضل وأوسع.

من جانبه، عبر السفير التشيكي عن حرص بلاده على دعم التعاون بين البلدين، واستعدادها لدعم المجهود التونسي في العديد من المجالات والنهوض بالاستثمارات التشيكية في تونس.

كما كان اللقاء فرصة للتطرق إلى بعض المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، كالوضع بليبيا وبمنطقة الساحل والصحراء، حيث تم التأكيد على أهمية دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وأهمية التعاون التونسي-الأوروبي.