وشدد نيبينزيا على أهمية نقل المساعدات الإنسانية إلى إدلب عبر الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة السورية، وليس فقط عبر الحدود. وأشار إلى أن المساعدات التي تنقل عبر الحدود تبقى لدى الإرهابيين الذين يستفيدون منها، ولفت إلى أن آلية نقل المساعدات عبر الحدود تسببت بتوزيع غير متكافئ للمساعدات مما أسفر عن نسبة مرتفعة من السكان الذين يعانون من الجوع في شمال غربي سوريا.



وأضاف أن لدى روسيا تساؤلات بشأن كيفية توزيع اللقاحات التي خصصتها الأمم المتحدة، يذكر أن روسيا كانت تدعو للتخلص من آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود من دون التوافق مع حكومة البلاد، مشيرة إلى أن الآلية كانت مؤقتة أصلا ولم تعد ضرورية مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على معظم أراضي البلاد.

وحتى الآن تم إغلاق 3 معابر لنقل المساعدات عبر الحدود من أصل 4 معابر على الحدود مع العراق والأردن وتركيا.