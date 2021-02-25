مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار فى جامعة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر، تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، مناقشة أول رسالة دكتوراه اليوم الخميس 25/2/2021، بكلية الآثار.

وحضر مناقشة الرسالة الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، والدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادى السابق، والدكتور بدوى إسماعيل عميد كلية الآثار بجامعة الأقصر، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وجاءت الرسالة تحت عنوان "الحذف فى اللغة المصرية القديمة – دراسة فى نصوص العصر الكلاسيكي"، للباحث حسين عبده خليفة على المدرس المساعد بكلية الآثار جامعة جنوب الوادى.

وتكونت لجان المناقشة والحكم من الدكتور منصور النوبى منصور، عميد كليتى الآثار بقنا والأقصر سابقاً (مناقشا ورئيساً)، والدكتور جلال أحمد أبو بكر أستاذ الآثار المصرية القديمة المتفرغ بكلية الآداب جامعة المنيا (عضواً ومناقشاً)، والدكتور أحمد على محمد الأنصارى أستاذ اللغة المصرية القديمة ووكيل كلية الآثار جامعة سوهاج (عضواً ومشرفاً)، والدكتور أبو بكر عبدالسلام مصطفى مدرس اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة جنوب الوادى (مشرفاً) والدكتور محسن عادل الطوخى مدرس اللغة المصرية القديمة بكلية الآثار جامعة الأقصر (مشرفاً).

وفى نهاية المناقشة أوصت اللجنة بمنح الباحث درجة دكتوراه الفلسفة فى الآثار تخصص آثار مصرية قديمة (فى اللغة المصرية القديمة ) بمرتبة الشرف الأولى والتوصية بطبع وتبادل الرسالة .



جانب من مناقشة الدكتوراه



مناقشة أول رسالة دكتوراه بكلية الآثار فى جامعة الأقصر