معلمون بشمال سيناء ينظفون ويعقمون المدارس استعدادا لعودة الدراسة.. صور

شمال سيناء - محمد حسين

شهدت مدارس شمال سيناء الانتهاء من تجهيزات الفصول استعدادا لاستقبال الطلبة، وأعلنت مدرسة الشهيد شريف محمد حسين بالعريش، أن المعلمين قاموا بتنظيف وتعقيم الفصول والطرقات استعداد لاختبارات الفصل الدراسى الأول.

يذكر أن مدارس شمال سيناء استعدت لعودة الطلاب لمقاعد الدراسة، وامتحانات نصف العام الدراسى.

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن كافة المدارس بالمحافظة فى حالة استعداد لامتحانات نصف العام وفقا للمنظومة الجديدة، وتجهيز القاعات والاحتياجات اللازمة لأداء الامتحانات .

أضاف أن الامتحانات ستبدأ يوم 28/2 بالصف الرابع الابتدائى، يوم اختبار لكل صف ورقة اختبار واحدة مجمعة لكل المواد، والصف الأول والثانى الثانوى من يوم 27/2 بالتبادل يوميا حتى يوم 11/3 يوم لكل صف اختبارات الكترونية بالمدارس.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إن عدد الطلبة المقيدين بالصف الرابع الابتدائى 10177 طالب، والخامس الابتدائى 10810 طالب السادس الابتدائى 8819 طالب، والأول الإعدادى 10311 طالب، والثانى الاعدادى 8970 طالب، والثالث الاعدادى 8690 طالب، والأول الثانوى 3680 طالب، والثانى الثانوى 3019 طالب .

معلمون بشمال سيناء ينظفون ويعقمون المدارس

معلمون بشمال سيناء ينظفون ويعقمون المدارس

معلمون بشمال سيناء ينظفون ويعقمون المدارس