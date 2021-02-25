وأشار إلى أن سلطات الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث ثلاث سيدات، فيما تستمر جهود الشرطة وأفراد الإنقاذ والمتطوعين لإنقاذ الناجين إلا أن وجود المنجم في مكان ناء يعرقل عملية الإنقاذ فيما ينذر عدم استقرار التربة بوقوع انهيارات أرضية.