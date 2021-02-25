جاكرتا (أ ش أ)

أعلن مسؤولون فى إندونيسيا، مصرع 3 عمال وفقدان 5 آخرين، جراء انهيار منجم داخله عشرات العمال بجزيرة سولاوسى، وأوضح رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية أندرياس هنريك جوهانز - وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس - أن المنجم انهار ليل الأربعاء، بسبب عدم استقرار التربة، مضيفا أنه تم إنقاذ 15 شخصا.