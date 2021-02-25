أعلن مسؤولون فى إندونيسيا، مصرع 3 عمال وفقدان 5 آخرين، جراء انهيار منجم داخله عشرات العمال بجزيرة سولاوسى، وأوضح رئيس وكالة البحث والإنقاذ المحلية أندرياس هنريك جوهانز - وفقا لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية، اليوم الخميس - أن المنجم انهار ليل الأربعاء، بسبب عدم استقرار التربة، مضيفا أنه تم إنقاذ 15 شخصا.
وأشار إلى أن سلطات الإنقاذ تمكنت من انتشال جثث ثلاث سيدات، فيما تستمر جهود الشرطة وأفراد الإنقاذ والمتطوعين لإنقاذ الناجين إلا أن وجود المنجم في مكان ناء يعرقل عملية الإنقاذ فيما ينذر عدم استقرار التربة بوقوع انهيارات أرضية.
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