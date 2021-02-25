مصرع عامل بناء سقطت عليه كتلة خرسانية أثناء العمل بالشرقية

لقى عامل بناء فى العقد الثانى من العمر بمحافظة الشرقية مصرعه، اليوم، الخميس، بعد سقوط كتلة خرسانية عليه أثناء العمل بقرية منشأة صفوت مركز ديرب نجم، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ديرب نجم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن برئاسة عصام أيمن مدير النيابة، وإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات الشرقية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار ، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العقيد محمد فؤاد مأمور مركز ديرب نجم يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم بوصول محمد طه يوسف إبراهيم، 25 سنة، عامل بناء، مقيم الألفية مركز ديرب نجم، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية، التى قام بها الرائد حسن أباظة، رئيس مباحث ديرب نجم، وإشراف اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالشرقية، أن عامل البناء سقطت عليه كتلة خرسانية أثناء العمل وتوفى على إثر ذلك، وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.