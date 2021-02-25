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مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمنطقة زهراء المعادى

الخميس، 25 فبراير 2021 10:18 ص
مصرع شخص فى حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بمنطقة زهراء المعادى اسعاف - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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لقى شخص مصرعه فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية أعلى الطريق بمنطقة زهراء المعادى، مما تسبب فى تباطؤ حركة السيارات ونقلت سيارة إسعاف المتوفى إلى المستشفى.
 
 
كانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين أعلى الطريق بمنطقة زهراء المعادى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وقوع حادث تصادم بين كل من طرف أول "أ.م" 16سنة، قائد الدراجة النارية رقم/ د ور 5978 (متوفى)، وطرف ثان "م.ع" 27 سنة، عامل بقهوة، و"ج.ع"، 24 سنة، عامل، مستقلين سيارة نقل، وتم نقل الجثة للمستشفى، والقبض على المتورطين فى الحادث، وتم رفع آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
 

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