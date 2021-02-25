اليوم السابع
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الخميس، 25 فبراير 2021 03:53 م
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مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بمنطقة الجمهورية فى المحلة

الخميس، 25 فبراير 2021 03:15 م
مصرع ربة منزل سقطت من الطابق الخامس بمنطقة الجمهورية فى المحلة مديرية أمن الغربية - ارشيفية
الغربية عادل ضرة

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لقيت ربة منزل مصرعها إثر سقوطها من الطابق الخامس بمنطقة الجمهورية ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام وإخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد فتحي مأمور قسم ثان المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة سيدة بشارع رزق نوح بمنطقة الجمهورية.

 

انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ، وتبين مصرع "ا.ا.ا" 38 سنة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 


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