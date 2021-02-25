مصادر: محاولة السات تحسب فقط للطالب المقيم بصفة دائمة بالخارج ومسجل بمدرسة

كتب محمود طه حسين

ردت مصادر مسئولة على استفسار بعض أولياء الأمور بشأن الطلاب المقيمين بالخارج ومقيدين بالمدارس المصرية وهم مع أهاليهم فى الخارج هل تحسب لهم محاولة السات فى الخارج فى دخول الجامعات المصرية، قائلة: لن تحسب وتحسب "فقط" لمن هو مسجل فى مدرسة بالخارج ومقيم بصفة دائمة فى الخارج عدا هذا ينصح أن يتقدموا للامتحانات البديلة فى مصر خلال فترة السماح.

وجرى تمديد الموعد النهائى للتسجيل للدورة الثالثة من امتحان EST لطلبة الأمريكية حتى مساء الخميس 25 فبراير الجارى، على أن يعقد الامتحان السبت 13 مارس المقبل، ويمكن للطلاب التسجيل فى امتحان EST من خلال الرابط المخصص لذلك.

وكانت الفترة الماضية شهدت إعلان تفاصيل القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية، والتى جاءت كالتالى:

- الامتحان المصرى EST المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).

- لن يعتد بامتحانات الـSAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.

- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـmatching أو الـmatching super عبر نظم التقييم المختلفة.

وجرى توفير كم هائل من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، ولن يتم إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسى إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل فى لجان مراقبة، كما تم إطلاق "منصة التعليم المصرى"، لمساعدة جميع الطلاب فى التعرف على مصادر التعليم المختلفة التى يتم من خلالها شرح المناهج الدراسية لجميع الطلاب.