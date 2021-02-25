مصادرة 71 شيشة من مقاهى مخالفة ورفع 460 حالة إشغال بالبحيرة والشرقية

المحافظات ناصر جودة - إيمان مهنى

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، عدة حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات فى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية واستمرار حملات رفع الاشغالات لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

وأسفرت الحملات عن رفع 350 حالة إشغال مخالفة بشوارع (الجيش و الكورنيش والمعهد الدينى وعبد السلام الشاذلى و الجمهورية وسيدى عمر - الصاغة ودمنهور الجديدة والنفق ) كما تم ضبط 25 شيشة وإعدامها، وتحرير 12 محضر عدم ارتداء كمامه وضبط 33 شيشه وتحرير 4 محاضر إشغال ببدر، ورفع 60 حالة إشغال طريق مابين ثابت ومتحرك بحوش عيسي، وإزالة 50 لوحه إعلانية مخالفة بالدلنجات.

وفى الشرقية، شدد المحافظ الدكتور ممدوح غراب، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات وقاعات الأفراح وسرادقات العزاء والأفراح المقامه بالمخالفة بالشوارع ومراكز الدروس الخصوصية وقائدى المركبات على الطرق للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتعليمات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق حملة على المقاهى والكافتريات وأسفرت عن مصادرة 7 عبوات بلاستيكية معدة للإستخدام كشيشة بكافتيريا مخالفة بمنطقة الغشام وتم تشميع الكافتيريا وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحبها.

كما شنت رئاسة المركز حملة لرفع الإشغالات بمناطق (شارع الجلاء - مولد النبي- البوسطة -كوبرى أبو عميره - الزراعة - دوران الشوبك - شارع عمر شاهين - موقف المنصورة - الغشام- طلبه عويضه) لإعاده الإنضباط لشوارع المدينة.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بمصادرة 6 شيش من مقهى مخالف بقريه كراديس فى حملات تفتيشية ورقابية لتقليل فرصه الإصابة بفيروس كورونا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتستمر الأجهزة التنفيذية والأمنية فى شن حملاتها المفاجئة لضبط غير المتلزمين بالإجراءات الإحترازية لتقليل فرصة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

حملات مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات

مصادرة الشيش المضبوطة

حملات داخل المقاهى