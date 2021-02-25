وأوضحت الدائرة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الخميس، أن المستوطنين انطلقوا من باب المغاربة بحماية العشرات من شرطة الاحتلال الإسرائيلى وعبر مجموعات متتابعة، وقاموا بعرض خرائط تتعلق بالهيكل المزعوم.

وأشارت إلى أنه سجل للمرة الأولى منذ بداية الاقتحامات المنظمة للأقصى عام 2003، اقتحام فردي للمستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يعد تطورا خطيرا ينذر بتصاعد نوايا الاحتلال في زعزعة الوضع القائم في الأقصى.