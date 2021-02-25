مستشفيات بنها الجامعية تعلن حالة الطوارئ خلال امتحانات الفصل الدراسى الأول

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور عمرو الدخاخنى، المدير التنفيذى لمستشفيات بنها الجامعية، رفع درجة الاستعداد القصوى وجاهزية المستشفيات خلال فترة امتحانات الفصل الدراسى الأول، وتوفير جميع الإمكانيات "البشرية والوقائية"، وذلك بتوجيه من الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور مصطفى القاضى عميد طب بنها ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

وأوضحت المستشفى فى بيان لها، أنه تم التنبيه على جميع الأطقم الطبية "أطباء وتمريض وفنيين وعاملين" والوقائية بإتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

فيما استعرض مجلس جامعة بنها، آخر الاستعدادات الخاصة بامتحانات الفصل الدراسى الأول والتي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل والعمل على توفير بيئة آمنة وجو نفسى مناسب للطلاب لأداء الامتحانات.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة، متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات بصفة مستمرة حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

وأشار "الجيزاوى"، إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بالإضافة إلى تجهيز بوابات التعقيم الذاتي ومراعاة التباعد بين الطلاب داخل القاعات.

من جانبه، قال الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تجهيز لجان وقاعات الامتحانات، مؤكدا أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة وتوفير كافة سبل الراحة والرعاية للطلاب خاصة فى ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "سمير"، أنه تم تقسيم الطلاب على 3 فترات في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان مع التأكيد على تواجد جميع الأطقم الطبية فى العيادات لمواجهة أى حالات طارئة خلال الامتحانات.