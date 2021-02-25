مسئول بريطاني: صناعة لقاحات كورونا مثل "إنتاج البيرة" غير مضمونة النتائج

كتبت: نهال أبو السعود

أقر البروفيسور جوناثان فان تام نائب رئيس الأطباء في إنجلترا بحدوث "تباطؤ" في معدل التطعيمات بسبب ما اسماه بـ "تقلبات الإمدادات"، لكنه أصر على أنه واثق من إمكانية تحقيق الأهداف التى وضعتها الحكومة البريطانية، وفقا لصحيفة مترو.

قال تام: "ستكون هناك دائمًا تقلبات في العرض. هذه لقاحات جديدة ، إلى حد كبير ، لم يصنعها المصنعون أو أي شيء يشبهها من قبل .. عملية صنع اللقاح هي عملية تقوم فيها ، بشكل أساسي بإعداد المعدات وترك كل شيء للقيام بعمله، وهذا يشبه إلى حد ما صناعة البيرة"

وأشار تام إلى أن النتيجة النهائية ليست مضمونة 100% تماما مثل ما يحدث مع صانعي البيرة قائلا: " ما تحصل عليه في النهاية ليس شيئًا يمكنك قوله إنه متطابق في كل مرة من حيث العائد، وكمية الجرعات التي يمكنك صنعها بعد ذلك من تلك الدفعة"، معرباً عن تأييده الجدول الزمني لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني لتخفيف القيود ورفض الدعوات لتسريعها.

وقال البروفيسور فان تام: "لقد وضعت الحكومة خارطة طريق حذرة للغاية لكنني أعتقد أنها مناسبة، لنقل لكم نحن وصلنا الآن إلى مراحل محسوبة ودقيقة وتقودنا إلى حيث نريد أن نكون في الصيف.

وكشفت البيانات الحكومية البريطانية، ، أن 18242873 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا ، وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 442 وفاة و9938 إصابة جديدة بالفيروس، وأطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعي ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، وجرى لاحقا المصادقة على مصل تنتجه شركة "موديرنا" الأمريكية.