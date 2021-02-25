وأشارت إلى أن مرتزقة الاحتلال التركي فرضوا حصارا على البلدة وأقاموا حواجز وعمدوا إلى تفتيش المنازل بعد استقدام تعزيزات من الإرهابيين.



ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته تنفيذ حملات مداهمة واختطاف في عفرين وريفها بشكل شبه يومي في إطار مخططات الاحتلال التركي للضغط على أهالي المنطقة وتهجيرهم منها تمهيداً لتوطين عائلات مرتزقته بدلاً منهم وتغيير ديموغرافية المنطقة وتتريك مناطق سيطرة أولئك المرتزقة وطمس هويتها السورية عبر سلسلة واسعة من الانتهاكات والجرائم الموصوفة.